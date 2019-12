Manifestazione dei sindacati Roma | Landini | “Ripartire dal lavoro”

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Prende il via oggi in piazza Santi Apostoli la prima giornata dinazionale deiCgil, Cisl e Uil a. La protesta di oggi di unisce allo sciopero di 24 ore degli operai dell’ex Ilva negli stabilimenti siderurgici di ArcelorMittal. Inoltre, si tratta della prima delle tre iniziative che daranno forma alla “settimana di mobilitazione per il lavoro”. Giovedì 12 dicembre, infatti, lasarà incentrata sul tema del rinnovo dei contratti pubblici e privati e delle assunzioni nella Pubblica amministrazione. Si chiuderà martedì 17 dicembre con la rivalutazione delle pensioni, la riforma fiscale e la legge sulla non autosufficienza. Nella Capitale sono attesi, per la giornata di oggi, pullman da tutte le parti d’Italia ma soprattutto da Taranto. La piazza accoglierà, secondo alcune stime circa un migliaio di persone. I temi della ...

