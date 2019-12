Mancati rimborsi ai passeggeri per i ritardi | Trenitalia e Trenord nel mirino

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’Authority mette nele altre tredici società a livello nazionale per iper idei treni.finiscono neldell’Authority per il mancato rimborso aiper il mancato rimborso in caso di ritardo dei treni. Il Garante ha avviato i procedimenti sanzionatori dopo alcune indagini a campione. Mancato rimborso per i treni in ritardo,neldell’Authority Il Garante dei trasporti ha messo sotto la lente di ingrandimentoe altre sedici società per il mancato rimborso aiin caso di ritardo. L’Authority ha avviato procedimenti sanzionatori con multe che possono arrivare fino al dieci per cento del fatturato dell’azienda. Il regolamento prevede infatti che i titolari di un abbonamento, in caso di un susseguirsi di ...

