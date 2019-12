Mamma incinta | nessuno le cede il posto | il marito fa un gesto incredibile

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ci sono storie destinate a fare il giro del mondo, così potenti ed emozionanti da sembrare la trama di un film. È il caso di questa bellissima storia arrivata dalla Cina, precisamente dalla provincia cinese di Heilongjiang. Protagonista della vicenda è stata una futura giovane madre, in fila per una visita ginecologica. Nonostante la lunga attesa fuori dallo studio, nessun altro paziente accennava a lasciare ilper farla sedere… IlNonostante fosse chiaramente provata dalla stanchezza, con il peso del pancione e le gambe gonfie, la donna è stata ignorata dal resto dei presenti:le ha ceduto una sedere per far sì che si riposasse. Con delicatezza e grande premura, però, suoè intervenuto di fronte allo sguardo dei presenti. L’uomo si è trasformato in una sorta di sedia umana, inginocchiandosi sul pavimento e utilizzando la propria ...

OldG82829899 : @Lucaargentero La mamma degli imbecilli e'sempre incinta..... - myke0364 : @OharaPina la mamma dei cretini è sempre incinta!!! - BufalaBufla : @HeldGabriela La mamma degli imbecilli è sempre incinta. Tu devi avere molti fratelli! -