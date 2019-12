Maltempo | il fronte freddo è arrivato in Calabria | tornado | bomba d’acqua e grandine

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una eccezionale grandinata si è abbattuta questo pomeriggio su Cirò, nel Crotonese, provocando l’allagamento delle strade cittadine e bloccando gli alunni della scuola media all’interno dell’edificio scolastico. Nella circostanza è stato provvidenziale l’intervento del sindaco Francesco Paletta che ha utilizzato il suo fuoristrada per portare a casa i ragazzi caricandoli sul mezzo un po’ alla volta e facendo la spola tra la scuola e le abitazioni. Su Cirò sono caduti circa 70 millimetri di pioggia in meno di due ore causando notevoli disagi mentre le strade sono state ricoperte da almeno 20 centimetri diche poi si è trasformata in un fiume d’acqua (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). L’eccezionale grandinata ha causato anche problemi di viabilità sulla strada provinciale tra Cirò e la ...

