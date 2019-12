Maksimovic squalificato dalla panchina | due giornate di stop

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019)alla tribuna. Nikolaè statoper due, per “aver gridato frasi irriguardose all’assistente” di Udinese-Napoli, da “giocatore in”. Il difensore azzurro aveva protestato mentre si riscaldava a bordo campo al 33′ del secondo tempo, ed era stato espulso. Il Giudice Sportivo haaltri 11 giocatori: Goran Pandev del Genoa per due, e poi Agudelo, Cuadrado, Dawidowicz, Cistana, Kurtic, Lucioni, Mancini, Petriccione, Pjanic e Rog per un turno. L'articolo: duediilNapolista.

