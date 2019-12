M5s | il Garante della privacy indaga sulla app della Casaleggio | sospetti sulla

open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ilper la protezione dei dati personali aprirà un’istruttoria per investigare sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parteAssociati, come riporta Politico.eu. Tutto ha avuto inizio da una denuncia apparsa su Linkiesta in cui Marco Canestrari, ex dipendenteAssociati, ha spiegato il funzionamento di un’applicazione lanciata nel 2013 e utilizzata dagli attivisti del Movimento 5 Stelle. Come funzionava l’app degli attivisti del M5s Attraverso l’app, gli attivisti del M5s avevano modo di diffondere il programma del Movimento e di accumulare punti durante la campagna elettorale del 2013: i primi 100 classificati avrebbero vinto una cena insieme al fondatore del M5s Beppe Grillo. I dati raccolti sarebbero stati usati per quantificare il livello di attivismo degli utenti e, di conseguenza, aumentare ...

