Lutto per Al Bano | è morta mamma Jolanda

Leggi la notizia

(Di martedì 10 dicembre 2019) E’ladi Al. La signorasi è spenta all’età di 96 anni nella sua Cellino San Marco. Il dolore del cantante pugliese. CELLINO SAN MARCO (BRINDISI) – E’ladi Alper il cantante pugliese per la perdita di uno dei pilastri della sua vita. La signorasi è spenta all’età di 96 anni nella sua Cellino San Marco. Diverse le persone che nelle ultime ore stanno andando a salutare la donna mentre altri sono pronti a partecipare al funerale, in programma mercoledì 11 dicembre 2019. Il paese è mobilitato per l’ultimo saluto acon il sindaco che ha chiesto aiuto anche ai comuni vicini per riuscire a gestire l’afflusso di gente. Amici, conoscenti e diversi parenti sono attesi in Puglia per omaggiare ladi Al. Attesa anche Romina Power che ha sempre avuto un grandissimo rapporto ...

