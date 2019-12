Lutto per Al Bano | è morta la mamma Jolanda

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ladi AlCarrisi, ‘donna’, e’oggi pomeriggio all’eta’ di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco. Il cantante era molto legato allache spesso aveva coinvolto in interviste e servizi televisivi girati nella tenuta di famiglia. Per Allaera la colonna portante della sua vita, tanto da averla definita «la migliore donna edel mondo». I funerali si terranno domani – mercoledì 11 novembre – alle 16.00 nella chiesa madre di Cellino San Marco. LEGGI ANCHE: Don Mazzi a Domenica In: “Perché sono diventato sacerdote”. Qualche anno fa il cantante, 76 anni, dedicò a donnail libro: ‘Madre mia, l’origine del mio mondo’ ma anche un documentario trasmesso su Rete4. Quando lo presentò, l’artista pugliese disse che si trattava della «storia di una donna che ...

carlaruocco1 : Oggi è una giornata di lutto che coinvolge tutti: è morto il #partigiano #SalvatoreVecchioni. L'esempio che Vecchio… - CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Grave lutto per #AlBano. La notizia è arrivata da poco. Un dolore immenso per l'artista. Un abbraccio… - RTMManduria : Lutto per Al Bano Carrisi. E’ morta la sua mamma, donna Jolanda -