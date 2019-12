Lutto nella musica | è morta Marie Fredriksson | cantante dei Roxette

thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il mondo dellasi stringe attorno alla scomparsa di una vera icona: è scomparsa a 61 annidel duo svedese. Le era stato diagnosticato un cancro al cervello 17 anni fa. A darne annuncio anche le pagine del gruppo e il compagno di palco. Nel 2002 le avevano dato un anno di vitaè stata una delle voci più apprezzate nel panoramale, specialmente negli anni ’80-’90. Il gruppo pop rockera formato da soli due membri: Per Gessle e, appunto,Frediksson. Dopo più di un decennio di successi, nel 2002 laebbe un incidente: cadde nel bagno di casa sua e a seguito delle analisi le riscontrarono un tumore al cervello. Per lei sembrava essere la fine: come ricorda anche TGCom24, le avevano dato un anno di vita e annunciato che difficilmente sarebbe potuta tornare a cantare. Sembrava la fine per i...

nuova_venezia : Lutto nella musica, è morto il chitarrista jazz Lanfranco Malaguti - verabaldessin : Ciao prof.... r.i.p. - tribuna_treviso : Lutto nella musica, è morto il chitarrista jazz Lanfranco Malaguti -