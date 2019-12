Lutto in Casa Albano | Si e’ Spenta La Mamma Jolanda!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 10 dicembre 2019) Pochi minuti fa si èper sempre Jolanda, la madre del cantante di Cellino San Marco,Carrisi! Ecco i dettagli del gravedi! Pochi istanti fa si èJolanda, l’amata madre diCarrisi. La donna si èall’età di 96 anni e precisamente nella sua storica, quella di Cellino San Marco. La notizia si è diffusa nel primo pomeriggio, quando l’ugola d’oro pugliese, si trovava a Roma. I funerali della defunta, si terranno domani pomeriggio presso la Chiesa di Cellino San Marco., non ha mai nascosto l’amore incondizionato che provava nei confronti della sua adorata, definendola come “la migliore donna e madre del mondo”. Inoltre il cantante aveva dedicato a lei il libro “Madre Mia, L’Origine Del Mondo”, presto diventato un docu-fiction mandato in onda lo scorso anno su Rete ...

