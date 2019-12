L’uomo del giorno – Buon compleanno Gonzalo Higuain | dal record di gol alle delusioni

calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del, è ildell’attaccante, il Pipita sta disputando unaa stagione con la maglia della Juventus e si candida ad essere protagonista fino alla fine della stagione in campionato e Champions League. Si è confermato nel corso degli anni come uno dei migliori attaccanti in circolazione, nella stagione 2015/2016 è riuscito nell’impresa di realizzare con la maglia del Napoli ben 36 reti, superando di una marcatura il precedente primatista Gunnar Nordahl. Fino al momento in carriera ha conquistato: tre campionati spagnoli (2006-07, 2007-08, 2011-12), due Supercoppe spagnole (2008 e 2012) e una Coppa di Spagna (2010-11) con il Real Madrid, una Coppa Italia (2013-14) e una Supercoppa italiana (2014) con il Napoli, due campionati italiani (2016-17 e 2017-18) e due Coppe Italia (2016-17 ...

chetempochefa : 'L'uomo non nasce col bisogno di fare del male, diventa autore del male perché è gregario, perché accetta passivame… - vogue_italia : Anche l'attore di American Crime Story @DarrenCriss ha scoperto il fascino del raso come David Beckham. Guardate qu… - Agenzia_Ansa : Nel 2013 ferì un uomo, uccise la moglie e si suicidò, ora l'Inps chiede il risarcimento di 124mila euro alle figlie… -