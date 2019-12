Luci di Natale | come smaltire le decorazioni a fine vita

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dicembre tempo diluminose. Riemergono dagli scatoloni, riposti un anno prima, catene luminose, ghirlande oa Led, a volte, non più funzionanti. Percorrettamente questi Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee), ecco i consigli consorzio Ecolamp, specializzato nella raccolta e nel riciclo di queste apparecchiature. Centri di raccolta comunali – Oltre ai nostri Raee, possiamo raccogliere anchee addobbi luminosi da buttare di amici, parenti o vicini di casa, e portarli in una delle oltre 4mila isole ecologiche comunali sul territorio nazionale. Qui sono presenti speciali contenitori per il raggruppamento R4 (apparecchi di illuminazione, piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo) che permettono di avviare i rifiuti elettrici ed elettronici a corretto riciclo. 1Contro1 – I Raee possono essere ...

Roma : Accensione delle luci di ‘Spelacchio’, l’albero di Natale di Roma - SkyTG24 : Il #Natale è arrivato a #NewYork con la tradizionale accensione dell'albero del #RockefellerCenter. L'abete è alto… - SabrinaSalerno : Benvenuto dicembre !!!! Da quando è nato mio figlio tutto è cambiato... mi piace il Natale, fare l’albero e riempir… -