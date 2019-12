L’origine dei tumori potrebbe risiedere nel Dna ‘spazzatura’

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il Dna definito “spazzatura”celare delle mutazioni pericolose che contribuiscono allo sviluppo dei: la scoperta si deve ai ricercatori di Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli mediante l’ausilio di sofisticate tecniche di sequenziamento genetico applicate al neuroblastoma, uno deidel sistema nervoso più aggressivi e diffusi tra i bambini. I risultati della ricerca è stata pubblicata sulla rivista Cancer Research, dimostrano che il Junk Dna, ossia il Dna ‘spazzatura’ vale a dire quello che non contiene le istruzioni per produrre proteine non solo non è inutile, macustodire le radici di queidi cui ancora non si sono scoperte le cause genetiche. Lo studio è stato condotto dal gruppo di Mario Capasso e Achille Iolascon, rispettivamente professore associato e ordinario di Genetica Medica dell’Università di ...

Mikstorm2 : @NrgahU @ebreieisraele @8020Tizio Mi viene in mente la versione femminile secondo le tradizioni culturali di stampo… - filippo1851 : vedi amore mio ,io non sò e neanche mi interessa quale sia l'origine dei tuoi problemi,ma una cosa la sò,che tutte… - paolinopapaerin : RT @MariaLu91149151: Care sardine,prendetevi tutti quanti l'aereo e andate a manifestare nei paesi di origine dei migranti,andate aprotesta… -