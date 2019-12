Loredana Bertè | la sorella Olivia | «Perché dici cose non vere? Mimì non voleva avere a

urbanpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) «Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Conè morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro e dò tutto (…)è stata arrestata per uno spinello che le avevano messo in tasca. Ha fatto due anni in carcere. Quando è stata liberata, prima del processo, l’abbiamo nascosta in una soffitta per un anno», queste sono alcune delle frasi prese dall’intervista cheha rilasciato da Silvia Toffanin a Verissimo. L’intervento, incentrato sulla scomparsa di Mia Martini, mandato in onda lo scorso sabato 7 dicembre, ha fatto storcere il naso ad, la più piccola delle sorelle, che si è sentita di dire la sua., la: «nonnona che fare con te!» «continuare a raccontarenon? Gettare ombre anziché fare luce? Non parlare dell’arte e delle tante...

Radio105 : Si chiariranno le sorelle Bertè? ?? #LoredanaBertè #OliviaBertè #MiaMartini #10dicembre #Radio105 - infoitcultura : Loredana Bertè a Verissimo, la sorella Olivia: 'Mimì non voleva più vederti' - TerryEmpyre : MI MANCHI Loredana Bertè -