Loredana Bertè accusata dalla sorella Olivia Berté di aver detto cose false su Mia Martini

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)di nuovo nella bufera: questa volta ad attaccare la cantante è laminore,. La donna ha voluto dire la sua in seguito all’intervista rilasciata dain cui ha parlato di Mia. Lal’hadimoltesu Mimì per aumentare l’audience di programmi generalisti che non hanno alcun interesse a far uscire la verità.è finita di nuovo in mezzo alle polemiche per alcune sue parole dette su Miadurante l’intervista rilasciata a Verissimo. La cantante avevaa Silvia Toffanin con le lacrime agli occhi: “Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Con Mimì è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro e dò tutto (…) Mimì è stata arrestata per uno ...

RadioGemini1 : Ora in onda: Loredana Berte - In Alto Mare - Notiziedi_it : Olivia Bertè smentisce le parole di Loredana Bertè su Mia Martini: le forti dichiarazioni - Novella_2000 : Olivia Bertè smentisce le parole di Loredana Bertè su Mia Martini: le forti dichiarazioni -