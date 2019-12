London Calling La sfida per il futuro del Regno Unito

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) (Questo post è a cura di Paolo Agnolin, studente Double Degree presso la Université Catholique de Louvain e l’Università degli Studi di Milano).Manca poco al 12 Dicembre, quando Il popolo di Sua maestà esprimerà, nel segreto dell’urna, la propria rappresentanza al Parlamento Inglese per i prossimi anni. Ogni elezione è un evento speciale, unico, ma questa consultazione lo è più di altri. La ragione sta, come per il referendum sulla Brexit dell’indelebile Giugno 2016, nella magnitudine della posta in gioco.Le elezioni anticipate sono state il risultato del fallimento di Johnson di portare a termine la Brexit entro il 31 Ottobre. Infatti, come avevamo previsto, l’incubo di una hard brexit autunnale non si è realizzato e il primo ministro inglese è stato obbligato a chiedere all’UE una ...

