Lo spot di Natale è un fallimento e fa perdere 900 milioni all’azienda | “È sessista” La

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il marito regala alla moglie una cyclette. Lei, ogni giorno, gira un video per mostrargli i risultati degli allenamenti. È la trama della pubblicità di Peloton, azienda con sede a New York, che ha suscitato numerose polemiche sui social, perché considerata sessista, tanto da faralla società, quotata in Borsa, il 9% del valore di mercato, cioè circa 900di dollari. “Loè stato creato per promuovere benessere e fitness, siamo stati fraintesi” è la spiegazione dell’azienda, che aggiunge: “Siamo dispiaciuti da come sia stato interpretato, ringraziamo chi ha capito quello che volevamo comunicare e ci ha dimostrato supporto”. L'articolo Lodiè une fa900all’azienda: “È sessista”. La replica: “Fraintesi, volevamo promuovere il benessere” proviene da Il Fatto Quotidiano.

