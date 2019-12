LIVE Napoli-Genk | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | in palio la qualificazione al

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni–Ilsi qualifica agli ottavi dise… Le possibili combinazioni– Buonasera e benvenuti in questa nuovadi OA Sport, che questa volta ci porterà presso lo stadio “San Paolo” di, per la sfida tra, valevole per la sesta giornata del girone E di UEFA. In, laagli ottavi di finale. La stagione partenopea è in picchiata: ilnon vince in campionato da 7 partite, dal 19 ottobrecontro l’Hellas Verona. Un dato preoccupante, che permette di ritornare indietro nel tempo: era il 2010 e Walter Mazzarri non trovò i 3 punti nello stesso scorcio di tempo. Mister Ancelotti è ancora sulla graticola, è l’ombra di Rino ...

Laurezio : Il Napoli per conquistare il pirmo posto, salvo una vittoria del Liverpool in Austria. - Laurezio : Il Napoli può tentare di arrivare primo nel proprio girone, salvo un'eventuale vittoria del Liverpool - Champions_Live : Napoli si qualifica agli ottavi di Champions se: le combinazioni -