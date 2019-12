LIVE Napoli-Genk 4-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | Mertens e Milik salvano

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 LE PAGELLE DEL: Meret 6,5; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6,5, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Callejon 6 (dal 79′ Llorente SV), Allan 6,5, Fabian Ruiz 6,5, Zielinski 7 (dal 72′ Gaetano 6);6,5,7,5 (dal 78′ Lozano SV). All. Ancelotti 7 20.48 A breve le pagelle del match. 20.47 Ilbatte 4-0 ilgrazie alla tripletta di Arek, che segna anche su rigore, e il poker di Dries, che si inventa il cucchiaio sempre su penalty, giungendo a -4 dai gol di Marek Hamsik, proprio sotto i suoi occhi. Lo slovacco era in tribuna per il giro di campo e l’omaggio per aver fatto la Storia. La stessa, che scrivono i partenopei che concludono per la prima volta un girone disenza sconfitte, qualificandosi da secondi nel girone, dietro ilrpool, vittorioso per 2-0 a Salisburgo. ...

