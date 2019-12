LIVE Napoli-Genk 3-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | si riparte al San Paolo!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48′ Ilcontinua a fare falli in questo avvio di secondo tempo. 46′ Sisenza cambi! INIZIO SECONDO TEMPO 19.43 Ilconclude il primo tempo avanti 3-0 grazie alla tripletta di Arek Milik, lesto e cinico, come il penalty del tris. Ilha provato a mostrarsi in avanti ma le qualità limitative di Onuachu non hanno permesso impensierire i partenopei, che sembrano un’altra squadra rispetto alle ultime uscite. FINE PRIMO TEMPO 45′ 1 minuto di recupero. 44′ Resta giù Paintsil dopo il fallo di Mertens a centrocampo. 42′ ALTRA CHANCE! Grande parata di Meret, non segnalata, dopo la giocata di Onuachu che tira dopo un grande dribbling. 40′in controllo in questo frangente. 38′ AREK MILIK! E SONO 3! TRIPLETTA PER IL POLACCO!TRAFITTO! 36′ RIGORE! AMMONITO ...

