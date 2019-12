LIVE Napoli-Genk 3-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | ritmi blandi al San Paolo!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65′ Mertens piuttosto impreciso quest’oggi: destro murato. 62′ Fuori Samatta nel, dentro Bongonda. 60′ Atterrato Milik a metà campo: davvero poco da raccontare sin qui. 58′ Fallo su Di Lorenzo:che non ha idee per attaccare. 55′ Nessun problema per i partenopei, che nell’intervallo ha reso omaggio a Marek Hamsik. 53′ Possesso palla per il: match finito da un pezzo. 50′ Partenza a rilento in questa seconda frazione. 48′ Ilcontinua a fare falli in questo avvio di secondo tempo. 46′ Si riparte senza cambi! INIZIO SECONDO TEMPO 19.43 Ilconclude il primo tempo avanti 3-0 grazie alla tripletta di Arek Milik, lesto e cinico, come il penalty del tris. Ilha provato a mostrarsi in avanti ma le qualità limitative di Onuachu non hanno permesso ...

