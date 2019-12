LIVE Napoli-Genk 2-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | raddoppio di Milik!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35′ Possesso palla in favore delper 55% a 45%. 33′ Grande uscita di Meret sulla discesa a destra di Ito, tra i migliori dei suoi. 31′ Ilsta ingranando: decisamente un’altra squadra rispetto alle ultime uscite. 29′ KOULIBALY! Di testa conclude alto: il senegalese è in formissima 27′ Grande discesa di Di Lorenzo che appoggia in area per l’accorrente Milik che con il sinistro chiude a rete. 26′ AREK2-0PARTENOPEO! 23′ Il capitano di questa sera è Jose Maria Callejon, un modo per zittire le voci che lo volevano lontano da. 21′ Ilcontrolla il possesso palla:attendista. 19′Colpo di testa di poco a lato dopo il cross di Di Lorenzo. 18′ CALLEJON! Grande palla in mezzo su cui non ci arriva nessuno. 17′ ...

Eurosport_IT : E SONO 3! ?? Al 38' Milik realizza il rigore ed è tripletta per il polacco ?? ? - GianniVaretto : RT @Eurosport_IT: RADDOPPIO DEL NAPOLI! ?? Milik al 26' firma la doppietta personale ?? ? -