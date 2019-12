LIVE Napoli-Genk 1-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | equilibrio al San Paolo!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23′ Il capitano di questa sera è Jose Maria Callejon, un modo per zittire le voci che lo volevano lontano da. 21′ Ilcontrolla il possesso palla:attendista. 19′ MILIK! Colpo di testa di poco a lato dopo il cross di Di Lorenzo. 18′ CALLEJON! Grande palla in mezzo su cui non ci arriva nessuno. 17′ SAMATTA! Ilsfiora il gol con il destro di poco a lato. 16′ Clima surreale allo stadio: silenzio alternato da cori. 14′al San Paolo. 12′ ONUACHU! Destro a limite del palo: Meret accompagna fuori. 11′ Mertens ci prova! Pallonetto fuori di poco. 9′ Ilattende sulla trequarti: attendista la squadra partenopea. 7′ Scatenato Koulibaly anche in fase offensiva: imperioso nei contrasti, poi ci riprova con il sinistro. 6′ Ilsi fa vedere ...

