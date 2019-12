LIVE Napoli-Genk 0-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | il San Paolo saluta

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.46 Il, che non ha schierato giocatori dai 30 anni in su sin qui, è alla ricerca della prima vittoria su 18 partite in: 8 pareggi e 9 sconfitte sin qui. 18.44 Il, al momento, ha guadagnato, secondo Calcio&Finanza, 46,5 milioni di euro: in palio, oltre ai bonus della qualificazione, altri 2,7 milioni in caso di vittoria stasera. 18.42 Nel pre-partita, Giuntoli ha provato gettare acqua sul fuoco riguardante il futuro del tecnico, provando a concentrare le forze, mentali e fisiche, sulla sfida odierna. 18.39 Il, su tre confronti contro squadre belghe, non ha mai perso. Viceversa, i belgi, hanno perso nel 2002 contro la Roma, per poi vincere 2 volte e pareggiare, altrettante sfide, come mostrato all’andata. 18.37 Prosegue il riscaldamento al Sansotto un cielo umido e nuvoloso. 18.35 Arbitra ...

