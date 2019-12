Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:58 I QUINTETTI TITOLARI:: Lipkevicius-Dimsa-Sakic-Sajus-Valinskas;: Spissu-Vitali-Pierre-Sorokas-Bilan. 17:53 Termina il riscaldamento, ora la presentazione delle due squadre. 17:50 Ancora pochi minuti all’inizio della contesa,dal polacco Wojciech Liszka, dal bulgaro Martin Horozov e dal francese Thomas Bissuel. 17:45 Lacercherà sicuramente di sfruttare il gioco sotto canestro, essendo sulla carta avvantaggiata nel gioco interno. I biancoblù sono la terza miglior squadra della competizione per rimbalzi catturati (40.7), mentre i lituani in questa classifica occupano il 31° e penultimo posto con soli 32.6 rimbalzi a partita. 17:40 I granata di Nenad Canak occupano il quarto posto nel proprio campionato (7 vinte e 5 perse) e nell’ultimo turno sono usciti sconfitti nella trasferta contro il Cbet ...

OA_Sport : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari, Champions League basket in DIRETTA: inizia il match alla Cido Arena di Panevezys - zazoomnews : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Lietkabelis-Di… -