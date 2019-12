LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari | Champions League basket in DIRETTA | aggiornamenti in

forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match – Il programma della partita Buonasera, e benvenuti alladel match trala, valido per l’ottava giornata di. La, dopo il colpo esterno a Brindisi nel big match della scorsa giornata di campionato, vola in Lituania per affrontare ilnella prima giornata di ritorno dei gironi di. Al PalaPentassuglia i sardi sono stati ancora una volta trascinati al successo dall’accoppiata Dwayne Evans-Dyshawn Pierre; 18 punti per il primo e 17 con 10 rimbalzi per il secondo. In campo europeo gli uomini di Pozzecco nell’ultimo turno hanno subito una cocente sconfitta al fotofinish contro il Baxi Manresa e occupano ora il terzo posto nel girone (a pari punti con gli stessi catalani e col Turk Telekom Ankara, ma con gli ...