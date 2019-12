LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 82-86 | Champions League basket in DIRETTA | i sardi

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:04 Termina qui la nostra, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da OA Sport. FINISCE QUI!!! Ladomina il primo tempo toccando anche il +20, poi subisce la rimonta a suon di triple dei lituani ma nel finale riesce a portarla a casa. Ancora una volta decisivi Evans e Pierre con 17 e 15 punti, aiutati da Spissu che ne mette 14. Un maestoso Sakic da 31 punti e 8 rimbalzi non basta al. Con questa vittoria i ragazzi di coach Pozzecco si avvicinano sensibilmente alla conquista delle top 16. 82-86 1/2 per l’ala sarda ma l’ultimo tocco a rimbalzo favorisce i!!! In lunetta ancora Evans nella lotteria dei tiri liberi. 82-85 3/3 del croato. 7″ al termine. 79-85 2/2. Sull’azione successiva fallo molto ingenuo di Bilan sulla tripla di Sakic. Rimessa ben eseguita dallae ...

