LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 66-69 | Champions League basket in DIRETTA | i lituani la

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-72 Libero aggiuntivo a bersaglio. 13 punti per lui. 66-71 PIERRE!!! Rimbalzo in attacco e due punti col fallo!!! 66-69 ALTRA TRIPLA DI DIMSA!!! PAZZESCO!!! Timeout. Partita definitivamente riaperta. 63-69 Dimsa ancora da 3!! Terza tripla nel secondo tempo per lui. 60-69 SPISSU COL CANESTRO E FALLO!!! Arriva al ferro in penetrazione e nonostante il contatto non sbaglia il play sassarese, che realizza il libero aggiuntivo. 60-66 3/3 per Lipkevicius e possesso per i padroni di casa. Lo stesso playmaker commette poi un ingenuo fallo antisportivo su tiro da 3. 57-66 GENTILEEE!!! TRIPLA SUL SUONO DELLA SIRENA!! TRIPLA FONDAMENTALE. 57-63 DIMSA DA 3!!! Meno 6 lituano. 54-63 Lipkevicius reattivo a rimbalzo per il nuovo -9. 52-63 Gentile finta la tripla e punisce col palleggio,arresto e tiro dalla media. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! Persa ...

zazoomnews : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 12-24 Champions League basket in DIRETTA: sardi avanti in doppia cifra dopo un buon… - zazoomnews : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 5-17 Champions League basket in DIRETTA: grande inizio dei sardi - #Lietkabelis-Di… - zazoomblog : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 12-24 Champions League basket in DIRETTA: sardi avanti in doppia cifra dopo un buon… -