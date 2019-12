LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 5-17 | Champions League basket in DIRETTA | grande inizio

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-21 1/2 per lui. Dimsa lucra un fallo allo scadere del possesso e andrà in lunetta con 2 liberi. Ultimo minuto del quarto. 11-21 Vitali in lunetta segna entrambi i liberi per il nuovo vantaggio in doppia cifra. Fallo in attacco di Lekunas, il suo terzo. Bonus raggiunto dai padroni di casa a 1′ e 40″ dal termine del parziale. 11-19 2/2 per il classe 1993. Infrazione di 5″ in uscita dal timeout per la. Liberi poi per Lekunas su fallo di Gentile. 9-19 Lekunas vede il taglio a centro area di Maldunas che in avvicinamento sigla il -10. Timeout Pozzecco. 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto,ancora perfetta dal campo (8/8). 7-19 Pierre prende d’infilata la difesa lituana dal lato debole e sale a quota 7 punti. 7-17 Maldunas dimenticato sotto canestro dalla difesa sarda ne appoggia due facili ...

