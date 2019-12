LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 40-48 | Champions League basket in DIRETTA | si

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3′ e 26″ al termine del quarto. Solo 6 punti nel quarto per la. 40-48 Sakic ne mette altri due cadendo indietro contro Vitali. Timeout obbligatorio per Pozzecco. 38-48 Paulius Valinskas in entrata segna il -10; si rifanno sotto i granata. Sublime prestazione del croato, con 20 punti sui 36 di squadra. 36-48 Sakic ruba palla e in coast to coast sigla il meno 12. 4° Fallo per Sajus e bonus raggiunto dai lituani. Bilan fa 0/2 in lunetta. 5/11 perdalla linea della carità. 34-48 Gioco da 4 punti completato. 34-47 EVANS DA TRE COL FALLO!!! Interrompe il digiuno sardo l’ex Ulm. 34-44 Ancora Zeljko Sakic da 3 punti!! Meno dieci. Sbaglia il libero l’ex Andorra. Poi infrazione di 24″ per la, che sta faticando in fase offensiva. Fallo antisportivo per Sakic che ferma in contropiede ...

