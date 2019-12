LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 40-48 | Champions League basket in DIRETTA | si

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-61 1/2 per il lungo sardo. 5″ al termine del quarto e liberi per McLean. 52-60 Valinskas in avvicinamento arriva a quota 7 punti. 50-60 SOROKAS!!! TRIPLA SULLO SCARICO DI GENTILE!! 5 IN UN MINUTO PER LO “STRANIERO DI COPPA”! 50-57 2/2 per lui. Gentile fa fallo cacciando il pallone in situazione di bonus, liberi per Lipkevicius. 48-57 Sorokas sblocca i sardi dal campo e ridà ossigeno a Pozzecco. 48-55 Tripla di Dimsa!! Primi punti per lui. 45-55 SAKIC!!! ANCORA LUI!!! ANCORA DA TRE!!! 4/7 dall’arco con 25 punti. 42-55 Altro 2/2 per lui dopo il libero del tecnico realizzato da Spissu. 42-52 Lipkevicius si inventa un canestro nel traffico fuori equilibrio. Nuovo meno 10. Dall’altra parte altro fallo dei padroni di casa su Evans. Arriva anche il tecnico alla panchina. 40-52 Percorso netto per lui. Evans vola a ...

