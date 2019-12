LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 29-42 | Champions League basket in DIRETTA | sardi in

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon va la tripla allo scadere del possesso per i lituani e nemmeno il tentativo di replica dicon 1″ sul cronometro. Termina la prima frazione coia +13. 29-42 Paulius Valinskas trova la tripla dopo rimbalzo offensivo. 26-42 Sorokas con un’azione fotocopia di quella di Bilan, 4 punti per lui. 26-40 Bilan cercato in post basso segna col gancio destro. 26-38 Diventano 15 per l’ex Montegranaro. 25-38 Potenziale gioco da 3 punti ancora per Sakic!! Timeout Pozzecco. Il croato si è definitivamente acceso, 14 per lui. 23-38 Tripla di Sakic!! 12 punti sui 23 di squadra portano la sua firma. 20-38 Primi due per Sorokas in penetrazione. Nuovo +18 per. 20-36 Sakic sfrutta il mismatch contro Gentile, si gira e in avvicinamento sigla ottavo e nono punto della sua partita. 18-36 Sajus mette i primi due del suo match in ...

zazoomnews : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 12-24 Champions League basket in DIRETTA: sardi avanti in doppia cifra dopo un buon… - zazoomnews : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 5-17 Champions League basket in DIRETTA: grande inizio dei sardi - #Lietkabelis-Di… - zazoomblog : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 12-24 Champions League basket in DIRETTA: sardi avanti in doppia cifra dopo un buon… -