LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari 12-24 | Champions League basket in DIRETTA | sardi avanti

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-29 Pierre da 3 punti!!!! Doppia cifra per lui, +17 e timeout per i padroni di casa, ancora a digiuno in questo secondo quarto. Come anticipatosta trovando la maggior parte dei propri punti nel pitturato, 16 dei 26 sono stati infatti segnati dentro l’area. 12-26 Evans di forza si appoggia al vetro, nonostante il raddoppio della difesa granata. Settima persa dei lituani, in difficoltà contro la difesa fisica dei. INIZIA IL SECONDO QUARTO! Termina il primo quarto sull’errore lituano con Dimsa. 12-24 McLean fa saltare Olujobi, si protegge bene col corpo e segna il +12. Fallo a rimbalzo di Evans su Maldunas, che sbaglia entrambi i liberi. 3/6 per i lituani che sono la migliore squadra per percentuale dalla lunetta dell’intera. 12-22 Gentile in lunetta segna il primo e sbaglia il secondo. 12-21 1/2 per ...

zazoomnews : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: inizia il match alla Cido Arena di Panevezys -… - OA_Sport : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari, Champions League basket in DIRETTA: inizia il match alla Cido Arena di Panevezys - zazoomnews : LIVE Lietkabelis-Dinamo Sassari Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Lietkabelis-Di… -