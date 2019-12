LIVE Inter-Barcellona | Champions League 2020 in DIRETTA | serve l’impresa | catalani senza

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale dipartita della sesta giornata di2019/, l’deve vincere assolutamente nella partita decisiva contro ungià qualificato . L’di Antonio Conte riprende il suo cammino in, dopo il pareggio contro la Roma in campionato arriva alla sfida decisiva in coppa contro ilgià qualificato come primo agli ottavi. In porta ci sarà Handanovic, centrali di difesa Skriniar, De Vrij, Godin invece parte dalla panchina Bastoni. Esterni di centrocampo D’Ambrosio e Biraghi con Lazaro che insidia l’esterno destro. Mediana con Vecino, Brozovic e Borja Valero, ancora fuori dai convocati Sensi, Barella e Gagliardini. Attacco obbligato con Lautaro Martinez e Lukaku, dalla panchina pronto il giovane Esposito e Politano. il...

Inter : ?? | LIVE In diretta con A Night Not For Everyone: il primo ospite della serata è Nicola Berti - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma - Inter : ?? | DIRETTA Quest'anno il Natale nerazzurro ha un nome e un cognome: ???? Ricky Rasola Vi aspettiamo live alle ore… -