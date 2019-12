LIVE Inter-Barcellona | Champions League 2020 in DIRETTA | nessuna sorpresa nella

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.19 Nei 6 precedenti traa San Siro sono arrivati 4 pareggi. A completare il bilancio una vittoria per parte. 20.16 Parte dalla panchina Luis Suarez, che nel match di andata ha messo a segno una doppietta. Soltanto contro la Roma nel 2015/16 e contro il PSG nel 2014/15 l’attaccante uruguaiano ha segnato 3 gol in una singola stagione di. 20.13 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte(4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Lenglet, Junior Firpo; Rakitic, Todibo, Vidal; Aleñá, Griezmann, Perez. All. Valverde 20.10 Buonasera e benvenuti allatestuale dipartita decisiva dell’ultima giornata della fase a gironi della. Buonasera ...

