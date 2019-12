LIVE Inter-Barcellona 1-2 | Champions League 2020 in DIRETTA | nerazzurri perdono contro i

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAClicca qui per seguire le pagelledi23.00 Ilnonostante sia infarcito nella formazione di molti giovani riesce a vincere grazie alla rete del giovanissimo Ansu Fati (classe 2002), l’gioca una partita di cuore ma non basta ma potrà disputare l’Europaottenuta con il terzo posto nel girone. 94′ Finisce la partita, l’va in Europa1-2. 93′ BORUSSIA DORTMUND-SLAVIA PRAGA 2-1: è finita vincono i tedeschi. 93′ Giallo per Godin che trattiene Suarez per la maglia a centrocampo. 91′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 89′ BORUSSIA DORTMUND-SLAVIA PRAGA 2-1: i tedeschi sono ancora in vantaggio, per passare l’deve sperare nel pareggio dello Slavia e il conseguente pareggio della sua partita. 87′ Gol, Ansu ...

Inter : ?? | LIVE In diretta con A Night Not For Everyone: il primo ospite della serata è Nicola Berti - Eurosport_IT : PEREZ segna lo 0-1 per il Barcellona! L'Inter è sotto a San Siro... ?? #InterBarçaLIVE ? - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma -