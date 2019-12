LIVE Inter-Barcellona 1-1 | Champions League 2020 in DIRETTA | Lukaku firma il pareggio!

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAClicca qui per seguire le pagelledi47′ Finisce il primo tempo,1-1. 45′ Ci saranno due minuti di recupero, giallo per Borja Valero per un fallo precedente. 43′ BORUSSIA DORTMUND-SLAVIA PRAGA 1-1: Nell’altra partita pareggiano allo scadere del primo tempo i giocatori dello Slavia Praga, rete di Soucek. 43′ Goooooooooooooooooool,uuuuuuuuuuuuuuuu, sponda di Lautaro che lascia il pallone a rimorchio perche trova la rete del pareggio con un sinistro rasoterra,1-1. 41′ Possesso prolungato delche riesce con fraseggi rapidi a schiacciare l’in area di rigore. 39′ Prova ad alzare il baricentro l’, spinge Biraghi sulla sinistra ma non riesce a trovare il modo per superare Wague. 37′ Spinge ...

Inter : ?? | LIVE In diretta con A Night Not For Everyone: il primo ospite della serata è Nicola Berti - Eurosport_IT : PEREZ segna lo 0-1 per il Barcellona! L'Inter è sotto a San Siro... ?? #InterBarçaLIVE ? - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma -