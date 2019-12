LIVE Inter-Barcellona 1-1 | Champions League 2020 in DIRETTA | finale thrilling | decisiva

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAClicca qui per seguire le pagelledi60′ BORUSSIA DORTMUND-SLAVIA PRAGA 2-1: sblocca il risultato Brandt, che porta virtualmente qualificata la squadra tedesca. 58′ Griezmann dalla sinistra prova ad incrociare il tiro, respinge Handanovic. 56′ Possesso pallache prova il suo solito gioco. 54′ Punizione di Brozovic da posizione pericolosa battuta male dai sedici metri. 52′ Slalom di Rakitic che arriva fino al limite dell’area, tiro che viene deviato da un difensore dell’che fa finire il pallone fuori. 50′ Ammonito Junior Firpo, punizione per l’battuta male da Brozovic. 48′ Inizio aggressivo delche pressa la prima costruzione dell’. 46′ Inizia la ripresa! 21.50 L’al momento è qualificata come ...

