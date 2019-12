LIVE Inter-Barcellona 0-0 | Champions League 2020 in DIRETTA | si comincia | Lukaku e

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAClicca qui per seguire le pagelledi20.52 Mancano solamente cinque minuti all’ingresso in campo delle due squadre. 20.49 Immagini dal social ufficiale dell’:

Inter : ?? | LIVE In diretta con A Night Not For Everyone: il primo ospite della serata è Nicola Berti - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma - Inter : ?? | DIRETTA Quest'anno il Natale nerazzurro ha un nome e un cognome: ???? Ricky Rasola Vi aspettiamo live alle ore… -