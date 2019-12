L’Italia è il paese più euroscettico dell’Unione europea

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) (foto: FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images) Sette mesi dopo le elezioni del Parlamento europeo, l’ufficio tecnico del parlamento di Strasburgo ha diffuso la nuova edizione del Parlemeter, un sondaggio annuale che realizza nei paesi dell’Ue per esaminare la propria popolarità e quella dell’istituzione sovranazionale che rappresenta. La rilevazione mostra uno stabile ottimismo dei cittadini europei, nonché una maggiore consapevolezza sulla questione ambientale. Tra le eccezioni vistose c’è, che sta scivolando sempre più in fondo alla classifica: soltanto il 37 per cento degli intervistati della Penisola ritiene infatti che l’appartenenza all’Unionesia una cosa positiva. È la percentuale più bassa insieme a quella registrata in Repubblica Ceca (dove però le persone che ritengono negativa l’appartenenza all’Ue sono di meno). L’Italia, il primoa ...

Mov5Stelle : #Report racconta un altro sconcertante scenario su #Autostrade per l'Italia. Su alcuni appalti si allunga l'ombra… - Einaudieditore : «Effetto Ferrante» in Italia, titola il New York Times in un articolo sull'ascesa delle scrittrici nel nostro Paese… - LegaSalvini : ++ QUESTO SABATO 14 DICEMBRE IN TUTTA ITALIA #NOTAXDAY ++ Flat-tax, pace fiscale, rivoluzione fiscale: un'Italia d… -