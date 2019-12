L’Inter manca l’appuntamento con la qualificazione | i nerazzurri traslocano in Europa

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Inter-Barcellona live – Sfida fondamentale per l’Inter di Antonio Conte. Isi giocano il passaggio agli ottavi contro il Barcellona. L’Inter è reduce dal successo esterno sullo Slavia Praga, che ha ridato speranze. I blaugrana sono già qualificati agli ottavi. All’Inter basterà ottenere lo stesso risultato del Borussia Dortmund per avanzare al turno successivo. Antonio Conte si affida alla premiata ditta Lautaro Martinez-Lukaku per scardinare la difesa, non certo irresistibile dei catalani. L’argentino è anche oggetto dei desideri del Barcellona, che potrebbe tentare l’assalto la prossima estate. Un acquisto avallato da Messi. L’Inter giocherà l’League, il Borussia avanza agli ottavi. E’ questa la sintesi della gara deicontro il Barcellona. Tanti rimpianti per la squadra di Conte, costretta a ...

IMLSV : Complimenti al Barcellona, speriamo che adesso l'inter tiri fuori la rabbia che manca! #AmalaSempre - rosi59177442 : Dispiace perché potevamo farcela benissimo...L impronta di Conte c è..Ma ci manca quella precisione in più per… - clini_ale : RT @EL10juve: L'inter manca il primo concreto obiettivo stagionale, 3 sconfitte in 6 gare champions, 'scherzata' dalle riserve del Barcello… -