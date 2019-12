L’Inter è fuori dalla Champions nonostante l’impresa di Praga Battuta dal Barcellona baby

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Pazzesco. L’Inter èla strepitosa impresa diquando la stampa italiana spacciò per una grande vittoria un successo in casa dello Slavia. Questa sera l’Inter di Conte è stata sconfitta in casa dal, zeppo di riserve, senza Messi, senza Suarez (entrato nelal ripresa), senza Piquè, senza nessuno. L’Inter ha perso 2-1 con gol decisivo delFati. Il Borussia Dortmund ha invece battuto lo Slavia2-1 con un uomo in meno. Ora aspettiamo le prime pagine dei nostri quotidiani. E le articolesse su questa sconfitta casalinga certamente ingiusta e contro una squadra solo all’apparenza imbottita di riserve. Nella realtà Fati è più forte di Messi. L'articolo L’Inter èl’impresa didalilNapolista.

