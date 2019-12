L' Ilva si ferma | no dei giudici alla proroga per l' altoforno Governo cerca intesa con

Ilva - sciopero e manifestazione a Roma con gli operai delle altre aziende in crisi. Re David : “Fermare la desertificazione produttiva” : Ci sono tutti. Gli operai dell’Ilva, in primis, alle prese con l’ultima curva di una crisi che dura da 7 anni e la prospettiva che altri 4.800 operai su 10.700 dipendenti debbano lasciare le acciaierie se non si troverà un accordo tra ArcelorMittal e il governo. Ma anche i lavoratori Whirlpool di Napoli, i dipendenti dell’ex Embraco e dell’ex Alcoa, due riconversioni che ballano tra i ritardi e il fallimento, e ancora i ...

Ex Ilva : il piano di ArcelorMittal Italia conferma 5000 esuberi : Il nuovo piano industriale per l’ex Ilva previsto dal gruppo conferma un drastico taglio dell’organico: i lavoratori scenderebbero da 10.789 a 6.098, con esuberi fino a 4700 nel 2023. Si è svolto oggi a Taranto, al ministero dello Sviluppo economico, l’incontro tra il consulente del governo per ArcelorMittal Francesco Caio, l’ad Italiana dell’azienda Lucia Morselli, i […] L'articolo Ex Ilva: il piano di ArcelorMittal ...

Governo conferma Arcuri a Invitalia - potrebbe diventare lui Mr. Ilva : Venerdì notte, palazzo Chigi. Sono le 23.30 circa quando Giuseppe Conte conclude la conferenza stampa convocata per illustrare l’esito del vertice con Mittal sull’ex Ilva di Taranto. Il premier risale al primo piano. In programma c’è una riunione di Governo sulle nomine. Sul tavolo c’è anche la riconferma di Domenico Arcuri a Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli ...

Tribunale - non fermare operatività impianti ex Ilva. Udienza per ricorso d’urgenza 27 novembre : Claudio Marangoni, il presidente della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Milano che ha fissato per il prossimo 27 novembre l'Udienza sul ricorso cautelare dei commissari ex Ilva, ha invitato ArcelorMittal "a non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operativita' e funzionalita' degli impianti" dello stabilimento siderurgico. "Nel procedimento cautelare promosso da Ilva ...

Ilva - Mittal ferma il treno nastri “per mancanza di ordini”. Fiom Cgil : “Stanno portando in altri impianti le bramme e il portafoglio clienti” : “Le commesse? Ci sono eccome. La verità è che stanno prendendo il nostro portafoglio clienti per portarlo in altri impianti”. Nel giorno in cui anche la procura di Taranto ha aperto un’inchiesta sull’addio di ArcelorMittal all’ex Ilva, i sindacati mettono in dubbio la motivazione con cui il gruppo franco-indiano ha motivato quella che sarà la prima tappa del piano di spegnimento degli impianti comunicato giovedì. Cioè la chiusura, ...

Ilva - ArcelorMittal : non restiamo fino a maggio. E il 26 novembre ferma una linea produttiva : Per le aziende fornitrici crediti maturati per 50 milioni di euro: c’è il pericolo stipendi per i nostri dipendenti e se ArcelorMittal non farà presto i bonifici, gli stipendi non ci sono

Ilva - le aziende dell’indotto pronte a fermarsi : “Mittal ha fatture scadute per milioni di euro”. E una ditta non paga stipendi a 50 operai : Ci sono fatture per milioni di euro non pagate da ArcelorMittal ai fornitori. Almeno 5 secondo Confindustria Taranto, le cui associate martedì hanno messo in mora la multinazionale dell’acciaio. Agli affittuari dell’ex Ilva restano meno di 48 ore per saldare il debito, poi dal week end c’è il rischio che le aziende dell’indotto si fermino, complicando ancora di più la situazione in un impianto vicino alla paralisi. Di ...

Ex Ilva - lo sciopero ferma tutti gli stabilimenti. L’indiana Jindal : «Non rinnoveremo interesse». Conte : «Non ho la soluzione in tasca» : Lavori in presidio davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per chiedere il ritiro «delle condizioni provocatorie» da parte dell’impresa

