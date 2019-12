Liliana Segre | seicento sindaci a Milano per la marcia di solidarietà per la senatrice

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019)da tutta Italia hanno preso parte, a, alladiper, sopravvissuta all’Olocausto e oggi sotto scorta per le ripetute minacce antisemite.amministratori che da piazza dei Mercanti sono arrivati fino in piazza della Scala, davanti al municipio, dove hanno incontrato laa vita, l’unica ad aver preso la parola, come voluto dai promotori, il primo cittadino di, Beppe Sala, e quello di Pesaro, Matteo Ricci. Al corteo, tra gli altri, hanno preso parte la sindaca di Torino, Chiara Appendino, di Palermo Leoluca Orlando, di Bologna, Virginio Merola, di Bari, Antonio Decaro, di Parma, Federico Pizzarotti, e di Bergamo, Giorgio Gori. Dietro allo striscione giallo con la scritta “L’odio non ha futuro” c’era anche Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno (Bergamo) e responsabile enti locali ...

virginiaraggi : L’odio non ha futuro. @Roma aderisce alla manifestazione che si terrà domani a Milano in favore di Liliana Segre, d… - ComuneMI : L’odio non ha futuro. Milano e l’Italia a fianco di Liliana Segre. - BeppeSala : Insieme a centinaia di sindaci da tutta Italia, a Liliana Segre e a tantissimi cittadini milanesi per ribadire che… -