Liliana Segre | folla alla marcia contro l' odio | 600 sindaci a Milano «Siamo noi la sua

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di martedì 10 dicembre 2019) ?con in testa 600: «noi la sua scorta». Ha preso il via ala manifestazionel', organizzata dai...

virginiaraggi : L’odio non ha futuro. @Roma aderisce alla manifestazione che si terrà domani a Milano in favore di Liliana Segre, d… - ComuneMI : Vi aspettiamo oggi in piazza Mercanti a partire dalle 17,30 per la manifestazione “L’odio non ha futuro”, organizza… - amnestyitalia : Nella Giornata mondiale dedicata ai diritti umani, il #10dicembre, saremo anche noi a Milano per testimoniare la no… -