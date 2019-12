Liliana Segre | 600 sindaci in corteo a Milano | «Lasciamo l' odio agli anonimi da tastiera»

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di martedì 10 dicembre 2019) ?, folla alla marcia acon in testa 600: «Siamo noi la sua scorta». Ha preso il via ala manifestazione contro l',...

virginiaraggi : L’odio non ha futuro. @Roma aderisce alla manifestazione che si terrà domani a Milano in favore di Liliana Segre, d… - matteorenzi : Che bella la marcia dei sindaci: l’odio non ha futuro. Insieme a Liliana Segre. E insieme a migliaia di cittadini.… - ComuneMI : L’odio non ha futuro. Milano e l’Italia a fianco di Liliana Segre. -