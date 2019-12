Lietkabelis-Dinamo Sassari oggi in tv | orario d’inizio | programma | streaming Champions

forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019)pomeriggio, alle ore 18.00 italiane (19.00 in Lituania), lascenderà in campo alla “Cido Arena” di Panevezys per affrontare ilnell’ottava giornata della BasketballLeague 2019-2020. Siamo giunti al giro di boa della fase a gironi della massima competizione europea per club targata FIBA. Nel gruppo A lapuò finora vantare un record pienamente positivo (5-2), che la colloca momentaneamente al primo posto in classifica alla pari con Manresa e Türk Telekom e le permette di guardare con un certo ottimismo verso la qualificazione alle Top 16. Il, invece, ha avuto fin qui un rendimento europeo in chiaroscuro, caratterizzato da un approccio al torneo decisamente negativo (4 sconfitte consecutive) e poi da una repentina risalita (una striscia di tre vittorie di fila) che ha sospinto i lituani in quarta posizione, ...

