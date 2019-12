L' ex calciatore Fabio Macellari | Ho fatto la bella vita esagerando

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Luana Rosato, exdi Lecce, Bologna, Cagliari e Inter, racconta a Live! Non è la d'Urso come si è ridotto sul lastrico spendendo tutti i guadagni della carriera sportivadi Serie A tra i più quotati tra il 1990 e il 2000,oggi fa il panettiere e, ospite di Live! Non è la d’Urso, ha raccontato come ha dilapidato tutti i soldi guadagnati giocando a pallone. Come molti altri volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport,ha spiegato di non essere riuscito a conservare nulla di ciò che ha guadagnato nel corso della carriera di difensore perché caduto nel vortice della droga. Nonostante abbia militato in squadre come Bologna, Lecce, Cagliari e Inter, l’exoggi fa il panettiere e il falegname per riuscire a mettere da parte un po’ di denaro. “Quando sei giovane, non ti rendi conto della fortuna che hai ...

