L’eruzione del vulcano White Island in Nuova Zelanda

(Di martedì 10 dicembre 2019) (foto: Phil Yeo/Getty Images) La polizia neozelandese ha fatto sapere che non ritiene possano esserci altri sopravvissuti aldeldi, avvenuta intorno alle 14 nel pomeriggio di lunedì. Al momento sono sei i morti accertati, mentre i dispersi otto. Ilnell’omonima isola, anche noto con il nome maori di Whakaari, è considerato uno dei più attivi del paese ed è anche una popolare meta turistica con circa 10mila visitatori l’anno. Al momento dell’esplosione sull’isola c’erano 47 persone, alcune evacuate con gravi ustioni. Di queste, come riporta il New Zealand Herald, 38 provenivano dalla nave da crociera Ovation of the Seas. La prima ministra Jacinda Ardern ha fatto sapere che la polizia ha avviato immediatamente le operazioni di soccorso, rese però particolarmente complesse per la cenere nell’aria che ha impedito un pronto ...

