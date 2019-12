Lega, perquisizioni Guardia di Finanza

Ladista effettuando una serie dinell'ambito delle indagini della Procura di Genova sui 49 milioni di euro confiscati in via definitiva alla. Le verifiche, secondo quanto si apprende, riguarderebbero in particolare l' Associazione Maroni presidente. L'inchiesta genovese nasce da quella sui rimborsi elettorali che laavrebbe ottenuto ai danni del Parlamento tra il 2008 e il 2010. Il processo si è concluso con la richiesta di confisca di milioni di euro.(Di martedì 10 dicembre 2019)